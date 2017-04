Das Messegelände Oberwart wird heuer um eine Attraktion reicher: Am 4. und 5. November findet nämlich die erste Feuerwehrmesse des Landes statt. Umgesetzt wird die Premiere gewohnt kompetent von Messeveranstalter Markus Tuider (Burgenlandmesse), dessen Freund Johannes Langmann, Feuerwehrkommandant in Wörterberg, die Idee dazu hatte.

„Wir haben bereits einige Firmen an Bord, auch der Landesfeuerwehrverband steht hinter uns“, freut sich Tuider über die breite Akzeptanz der neuen Idee. Am Samstag sollen Vorträge und Seminare für Feuerwehrmitglieder am Programm stehen und die beliebteste Feuerwehr des Landes präsentiert werden, der Sonntag wird eher im Zeichen der Familie und einem speziellen Motto stehen – eventuell „Chlorgas“.

Positiv bewertet Tuider, dass die Messe zeitgleich mit der „Genuss Burgenland“ stattfinden wird: „Damit gibt es ein umfassendes Angebot für alle Mitglieder der zahlreichen ‚Feuerwehrfamilien‘, auch für die Kinder und Frauen“, erklärt Tuider.

Am Freitag präsentiert Kahr die Inform 2017

Am Freitag dieser Woche lässt übrigens auch Messechef Harry Kahr die Katze aus dem Sack, wer nach dem Ausstieg von „Stadtwirt“ Raimund Schmidinger neuer Messewirt im Festzelt wird. Darüber hinaus gibt es alle weiteren Neuigkeiten zur diesjährigen Inform.