Alle gegen Unger… hieß es auch am Freitagabend wieder beim ORF Burgenland Sommerfest im Stadtpark Oberwart. Dabei versuchte ORF-Wetterfrosch Wolfgang Unger, gegen Annette Gessner im Spiel, 1-Euro-Münzen auf einem Lineal in einen Becher zu balancieren. Wie schon so oft, musste sich Unger geschlagen geben und löst am Montagmittag im Freibad Oberwart seinen Wetteinsatz ein. Wer sich also schon immer einmal vom Wetterfrosch den Rücken eincremen lassen wollte, der hat am kommenden Montag (10. Juli) im Freibad Oberwart die Gelegenheit dazu.



Für gute Unterhaltung sorgten Stargast Niki Kracher, Romano Rath, das Tansportzentrum MOVE, Sebastian, die Radio Burgenland Band und Magier Merlix.