In der Vorwoche wurde Martina Reicher, die neue Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Oberwart, von Neo-Landesrat Hans Peter Doskozil der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Südburgenländerin wohnt in Rudersdorf und arbeitete von 1992 bis 2005 als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in den Landeskrankenhäusern Feldbach und Feldkirch (Vorarlberg). Von 2006 bis 2017 war sie Lehrerin in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Bad Radkersburg. Im Jahr 2008 hat sie den Universitätslehrgang für Lehrer der Gesundheits- und Krankenpflege abgeschlossen und im Jahr 2014 beendete sie ihr Studium in Pflegepädagogik.

"Pflege war, ist und wird mir immer ein großes Anliegen sein"

„Mir ist es ein großes Anliegen, die Kompetenzentwicklung unserer Schüler zu fördern, Pflege war, ist und wird mir immer ein großes Anliegen sein. Diesen verantwortungsvollen Umgang miteinander möchte ich unterstützen und vernunftbegabtes, weltoffenes Pflegepersonal hervorzubringen“, sagte die neue Direktorin bei ihrer Vorstellung.

Vom Landesrat erhielt sie zum Start Glückwünsche: „Sie ist für diesen herausfordernden Job bestens geeignet, wurde als Bestgereihte ausgewählt und bringt fundierte Erfahrung in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie im Ausbildungsmanagement mit.“