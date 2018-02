Die Bezirkshauptstadt hat ab dieser Woche zwei neue Fahrradgeschäfte mitten im Zentrum. Den Anfang machte Adrian-Silviu Goga in der Vorwoche mit der Eröffnung seines Geschäfts in der Helvetia-Passage, am Freitag dieser Woche folgt die Eröffnung des „Radhaus“ in der Steinamangererstraße 19.

„Beim Radfahren kannst du viele positive Ziele verbinden, du kannst dich umweltschonend fortbewegen – und für die Gesundheit hast du auch noch etwas Gutes getan“, beschreibt Goga seine Philosophie. „Egal für welche Zielgruppe – Jugend, Erwachsene, City-Biker, Genuss-Radler, Hobby-Radrennfahrer, E-Biker – wir können für jeden Kunden ein individuelles Rad zusammenstellen.“ Goga führt insbesondere deutsche Marken wie zum Beispiel Böttcher-Grecos oder Raleigh, die Technik und Komfort mit interessantem, neuen Design verbinden – Probefahrten sind möglich.

Die Eröffnung des zweiten neuen Fahrradgeschäftes mit dem Namen „Radhaus“, betrieben von Thomas Guger, folgt am Freitag dieser Woche. „Rad-Begeisterung pur“ verspricht Guger, dessen Mitarbeiter selbst viele Stunden am Sattel ihrer Fahrräder verbringen – und das mit Leidenschaft.