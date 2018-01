Die Geschichte des Biomassekraftwerks. Im Dezember 2007 nahm die Anlage der damaligen BEWAG/BEGAS ihren Probebetrieb auf, in den Jahren 2008 und 2009 ging die Anlage dann in den Regelbetrieb über. In weiterer Folge gab es Diskussionen rund um die sogenannte „take or pay“-Vereinbarung – die Stadt musste „Strafe“ zahlen, weil sie nicht die vereinbarte Menge an Energie abnehmen konnte. Die Vereinbarung wurde im Vorjahr aufgelöst, im Dezember 2017 erfolgte dann der Verkauf an die Bio-Brennstoff GmbH

| Lexi