Abwanderung und Überalterung, Aussterben der Buschenschänke und Wirtshäuser, Lücken in der Nah- und Gesundheitsversorgung, Mobilitäts- und Pflegeprobleme. Noch nie waren die Aufgaben, die Gemeinden im ländlichen Raum zu bewältigen haben, komplexer. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an den Bürgermeister Gerhard Klepits.

„Wir wollen in die Zukunft der Gemeinde investieren und sie fit für die Zukunft machen! Nur so kann sichergestellt werden, dass unserer Gemeinde und der ländliche Raum auch für nächste Generationen lebenswert bleiben. So können wir vielleicht auch der Abwanderung der jungen Dorfbewohner entgegenwirken, das wäre mein Ziel“, sagt Ortschef Gerhard Klepits (ÖVP). Die kürzlich eingeführte Ganztagskinderbetreuung soll es jungen Menschen erleichtern, Arbeit und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Eine weitere Maßnahme, um der Überalterung entgegenzuwirken, ist, für längere Zeit ausreichend Bauland anbieten zu können. „Wir wollen damit wichtige Weichen für die Zukunft stellen und eine Gemeinde sein, die Freude macht – mit engagierten, zuversichtlichen Menschen“, sagt Klepits.

Wichtig ist dem jungen Bürgermeister, dass diese Vorhaben zusammen mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen parteiübergreifend geplant und umgesetzt werden. Letztendlich geht es um eine aussichtsreiche Zukunft der Gemeinde und ihrer Bürger.

Neu eingeführt. Seit Kurzem gibt es in Hannersdorf das Angebot einer Ganztagskinderbetreuung. Damit soll es jungen Menschen erleichtert werden, Arbeit und Familie besser unter einen Hut zu bekommen. | BVZ

Davon, dass das Miteinander in der Gemeinde erstklassig funktioniert, zeugen nicht zuletzt die zahlreichen Vereine, wie der Sportverein NABABU Hannersdorf, das NABABU TriTeam der Triathleten, der Tennisclub Burg-Hannersdorf-Woppendorf, der Weinbauverein Burg-Hannersdorf-Woppendorf, der Skiclub, der Dartclub und das Radlerteam Burg oder der erst jüngst gegründete Elternverein der Schule.

Als langjähriger Kommandant der FF Hannersdorf weiß der Bürgermeister um die Qualität der drei Ortsfeuerwehren von Hannersdorf, Burg und Woppendorf. Besonders stolz ist man auf die aktive Beteiligung der Jugend an den Freiwilligen Feuerwehren, die gemeinsam und mit beachtlichen Erfolgen bei Landeswettkämpfen antreten.

Auf zu neuen Ufern am Burger See

Natur-Badeparadies-Burg - Das NABABU soll in den nächsten Jahren zu einem modernen Freizeitpark ausgebaut werden.

Bereit für den Saisonstart. Am Wochenende hatten wie immer vor Saisonbeginn die Jetski-Fahrer im Natur-Badeparadies-Burg (NABABU) das Sagen, um das Wasser mit Sauerstoff anzureichern. Auch Ortschef Gerhard Klepits drehte ein paar Runden. | BVZ, zVg

Die Infrastruktur des besonders bei Familien und Kindern beliebten Badesees in Burg ist 45 Jahre nach seiner Eröffnung 1972 ein wenig in die Jahre gekommen. Trotz kontinuierlicher Erneuerung wird das Angebot zeitgemäßen Ansprüchen nicht mehr in vollem Umfang gerecht. Daher sollen in den nächsten Jahren wesentliche Veränderungen und Erweiterungen in Angriff genommen werden, begonnen wird heuer mit der Erneuerung des Zaunes, des Beach-Volleyballplatzes und der Wasserspielgeräte.

„Der Hauptfokus liegt auf der weiteren Verbesserung der gastronomischen Versorgung“, so Projektleiter Wolfgang Muhr (Bürgerliste BHW). Mit Auslaufen des Pachtvertrages der Kantine am See sucht die Gemeinde mit einer neuen Ausschreibung einen langfristigen Partner, der einen qualitativ anspruchsvollen zehnmonatigen Betrieb sicherstellen soll. Über das kulinarische Angebot einer „Kantine“ hinaus erhofft man sich durch ein „gutes Essen am See“ – eventuell sogar auf einem Steg im Wasser – einen neuen Impuls für die Gastronomie der Gemeinde.

Dafür wird auch nachhaltig in eine moderne Infrastruktur, wie etwa einer e-Tankstelle für e-bikes, und gratis WLAN für Gäste investiert werden. Ziel ist ein moderner Freizeitpark mit einem attraktiven Angebot für die Familien der umliegenden Gemeinden genauso wie für Camping- und Tagestouristen aus ganz Österreich und dem nahen Ungarn.

Engagierte Gemeindebürger. Am Wochenende fand in Hannersdorf, Burg und Woppendorf die alljährliche Flurreinigung statt – wieder unter großer Beteiligung der Ortsbevölkerung. | BVZ

Termine:

Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. Mai: Strandfest der Freiwilligen Feuerwehr (Freitag: „The Burnouts“, Samstag „DJ X-TREME und DJ ANDY F, Sonntag: Gottesdienst 9.15 Uhr, anschließend Frühschoppen mit „Piwenka“)

Samstag, 7. Juli

„BuLLshiT“ – legendäres Muh-Kuh-Lotto des SV NABABU Hannersdorf mit Kleinfeldturnier, am Abend Dämmerschoppen mit Livemusik

Samstag, 28. Juli

Dämmerschoppen der Feuerwehr in Woppendorf

Samstag, 1. September

Eröffnung des neugestalteten Dorfplatzes in Woppendorf

Aufbruchsstimmung in Weinidylle

Man hat viel vor | Zahlreiche Projekte werden in Hannersdorf, Burg und Woppendorf in Angriff genommen, um miteinander die Zukunft der schönen Großgemeinde erfolgreich zu gestalten.

Frischer Wind in Hannersdorf. Der neue Bürgermeister Gerhard Klepits (ÖVP) hat viel vor. | zVg

Hannersdorf mit seinen weiteren Ortsteilen Burg und Woppendorf ist Heimat für rund 770 Menschen. Nach den Veränderungen der letzten Gemeinderatswahlen macht sich nun eine junge Generation gemeinsam daran, die Attraktivität der Gemeinde noch weiter zu erhöhen.

An der Spitze dieser Veränderungen steht der neue Bürgermeister Gerhard Klepits (ÖVP), der sich in der Stichwahl im vergangenen Oktober mit einem überzeugenden Votum durchsetzen konnte.

„Besonders am Herzen liegen mir jene Vorhaben, die ich schon im Programm zur Gemeinderatswahl als meine Hauptziele angekündigt habe“, so der junge Bürgermeister. Diese sind: Die Mobilität der Jugendlichen und auch der Pensionisten soll mit einem Beitritt zu den Aktionen „Jugend TAXI“ und „ 60 plus TAXI“ gefördert werden.

Die Nahversorgung der Gemeinde, die nach Schließen des Kaufladens Gabriel im Vorjahr – nach 94 Jahren – kein „G’schäft“ mehr hat, ist wieder sicher zu stellen.

Das Naturbadeparadies „NABABU“ Burg soll zu einem modernen „Freizeitpark“ erweitert werden.

Durch archäologische Ausgrabungen soll die große historische Bedeutung des Dorfes in Zukunft auch touristisch genutzt werden können.

Wussten Sie, dass Hannersdorf …

… einmal der „Nabel der Welt“ gewesen ist?

Burg soll in der Hallstatt Zeit, rund 700 Jahre vor Christus, einer der wichtigsten Knotenpunkte für den Handel gewesen sein. Verschiedene antike Handelswege führten um den Eisenberg im Pinkatal, „Burg war der Nabel der Welt“, sagt etwa auch Landesarchäologe Hannes Herdits.

… der Boden eines „Wein des Jahres“ ist?

Die Reben des Blaufränkisch „K“ (Alte Weingärten 2013 von Uwe Schiefer – „Wein des Jahres“ beim Guide Gault&Millau, Höchstnote mit fünf Sternen beim Vinaria Weinguide) stehen am Königsberg.

… den (Traum-) „Hochzeitsberg“ im Südburgenland beheimatet?

Im „Hannersberg“ geben sich jährlich Dutzende Paare das Ja-Wort, darunter war auch schon ÖFB-Teamtorhüter Robert Almer. Ausgezeichnet mit dem Regionalitätspreis 2014 und dem Tourismuspreis 2017 zeigt der „kreative Kopf“ Ronni Gollatz, was mit guten Ideen und großem Engagement im Südburgenland möglich ist.

