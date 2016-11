Nachdem der 70 Meter hohe Schornstein der KELAG schon lange nicht mehr in Betrieb war, wurde er nun abgerissen.

Ein Blickfang in Pinkafeld, der 70 Meter hohe Schornstein beim Heizkraftwerk der KELAG Wärme GmbH, ist in den letzten Wochen den Abrissbaggern zum Opfer gefallen. „Der 70 Meter hohe Schornstein wird seit Jahrzehnten nicht mehr gebraucht, jetzt wurde er durch ein sehr aufwendiges und technisch anspruchsvolles Verfahren Stück für Stück abgetragen“, erklärt Markus Tschische, Zuständiger für Sicherheit, Umwelt, QM in der KELAG Wärme GmbH.

„Nur wenige Spezialfirmen schaffen das in so einem kurzen Zeitraum“

Rund fünf Meter pro Tag schrumpfte der massive und hohe Kamin aus Stahlbeton. Der Abbruch sei aufgrund der Lage des Objektes relativ heikel gewesen. Aus Gründen der Sicherheit und des Bestands- sowie Anrainerschutzes wurde letztendlich keine Sprengung angedacht. Der Schornstein wurde mittels fliegenden Baggern und einer hydraulischen Abbruchzange, die von einem Autokran angesetzt wurde, rückgebaut. Das unterste Drittel wurde dann mit einem Abbruchbagger entfernt.

Die Aufbereitung und die umweltgerechte Entsorgung der Baurestmassen bildeten den Abschluss der Arbeiten. „Nur wenige Spezialfirmen sind im Stande, einen solchen Abriss in einem so kurzen Zeitraum zu meistern, demnach spielte auch die Ausschreibung und die Vergabe der Leistung eine große Rolle. Mit ihrem innovativen Abbruchkonzept konnte sich die Firma Porr klar gegenüber dem Wettbewerb durchsetzen“, so Tschische. Der Abriss, der rund zwei Monate lang dauerte, kostete über 100.000 Euro.