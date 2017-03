Die befristete Bausperre an der Wienerstraße wurde bis zur Genehmigung des Flächenwidmungsplanes durch das Land Burgenland beschlossen. Um die Planungsvorhaben zu sichern, kann solch eine befristete Bausperre erlassen werden.

Während dieser dürfen im betroffenen Gebiet keine Baubewilligungen gewährt werden. Damit sollte, laut SPÖ, verhindert werden, dass gewerblich genutzte Objekte in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern errichtet werden. Unmittelbarer Anlass war damals das Vorhaben eines Geschäftsmannes, eine Autowaschanlage an der Wienerstraße zu errichten.

Wohnqualität als wichtiges Anliegen

„Die Wohnqualität unserer Bürger ist der SPÖ ein wichtiges Anliegen. Da durch die Bausperre aber auch viele Um- und Zubauten zu Wohnhäusern verzögert wurden, galt es, diesen unzumutbaren Zustand im Sinne der betroffenen Menschen zu ändern“, erklären die SPÖ-Verantwortlichen. Voraussetzung für die Genehmigung des Änderungsverfahrens des Flächenwidmungsplanes ist die Anpassung des „örtlichen Entwicklungskonzeptes“.

Dieses wurde in der letzten Gemeinderatssitzung diskutiert und mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ beschlossen. Die ÖVP enthielt sich, da ihrer Meinung nach dieses Entwicklungskonzept zu wenig ausgereift sei. „Wir sind grundsätzlich für die Aufhebung der Bausperre, aber nicht, wenn in einer Hau-Ruck-Aktion ein Entwicklungskonzept beschlossen wird, das so nicht umsetzbar ist“, sagt VP-Vizebürgermeister Friedrich Luisser.