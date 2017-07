Andreas Binder (Foto) rettete die Hündin von der Autobahn. | BVZ

„Sie ist patschnass auf der zweiten Spur der Autobahn herumgerennt“, erzählt Tierfreund Andreas Binder. Der Montagetischler war auf der Heimfahrt von Kärnten nach Pinkafeld, als er die zehn Jahre alte Hündin entdeckt.

„Ich hab das Tempo gedrosselt, bin neben ihr hergefahren und habe mit ihr geredet, bis sie stehengeblieben ist und ich sie in mein Auto packen konnte“, hält Binder fest.

Glady, die panische Angst vor Gewittern hat, ist eben deshalb kurz zuvor von zuhause ausgebüchst. Wie sie auf die Autobahn gelangte, ist unklar.

263 Kilometer weit weg von zuhause

Der Pinkafelder mit Herz fuhr mit dem Hund zum nächsten Polizeiposten in Villach, aber: Fehlanzeige. „Die hatten keine Verwahrungsmöglichkeit für Tiere. Und da es schon spätabends war, war auch kein einziges Tierheim mehr erreichbar. Also habe ich sie mit ins Burgenland genommen denn planlos mit dem verängstigten Tier in Kärnten herumzufahren, hätte niemanden etwas gebracht“, sagt der 42-Jährige.

In Pinkafeld angekommen, nahm sich Tierschützerin Corinna Wagner der Border-Collie- Hündin an. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Besitzer ausfindig machen konnte“, erzählt die junge Frau.

Familie Petschar wiederum staunte nicht schlecht, als sie hörten, dass ihre Glady 263 Kilometer von ihrem zuhause in Töplitsch entfernt, darauf wartete, von ihnen abgeholt zu werden. „Die Hündin war verständlicherweise sehr froh, als sie ihre Besitzer wiedergesehen hat“, berichtet Wagner im Gespräch mit der BVZ.

Hunderetter Andreas Binder erzählt abschließend: „Die Besitzer von Glady haben mich angerufen und sich bedankt. Ich freue mich, dass alles gut ausgegangen und Glady jetzt wieder bei ihrer Familie in Kärnten ist.“