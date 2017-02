Kaminbrand beschäftigte Wehr udn Rauchfangkehrer .

Am Sonntagabend rückte die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit drei Fahrzeugen und 20 Mann zu einem Brandverdacht in einem Wohnhaus in die Schulstraße aus. Bereits auf der Anfahrt rüstete sich ein Atemschutztrupp aus.