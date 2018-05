Dem Lenker wurde das Kennzeichen abgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Dienstag, mit. Insgesamt wurden 925 Fahrzeuglenker kontrolliert. Acht Männer wurden mit Alkohol am Steuer erwischt.

Die höchstgemessenen Alkoholwerte lagen bei einem 33-Jährigen im Bezirk Güssing und bei einem 46-Jährigen im Bezirk Neusiedl am See bei jeweils 1,7 Promille. An der Schwerpunktkontrolle waren 56 Beamte beteiligt. 301 Anzeigen wurden erstattet und 163 Organstrafverfügungen ausgestellt, hieß es in einer Aussendung.