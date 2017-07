Nach einer kleinen Stärkung mit Kaffee und Brötchen fand eine Kundgebung mit einer Rede von Kern statt, der gegen Mittag in Richtung Triest zur Westbalkan-Konferenz aufbricht. Zuvor gibt es aber noch eine Pressekonferenz im Impulszentrum. Ebenfalls am Programm der SPÖ-Tour steht ein Besuch von Bundesministerin Pamela Rendi-Wagner im Impulszentrum (13 Uhr) und ein Besuch von „Jugend am Werk“ in Rotenturm (15.45 Uhr).

Die Abschlusskundgebung der SPÖ Tour durch den Bezirk Oberwart geht dann ab 17.30 Uhr in Rotenturm über die Bühne.