Und montags grüßt das Murmeltier. Jeder Spieler sitzt auf seinem Platz und der „Hess“, der kommt wie jeden Montag ein bisserl zu spät. Die Sitzordnung wird bei Artners Kartenrunde seit 27 Jahren strengstens eingehalten. „Da wird nicht getauscht, wo tät ma denn da hinkommen?“, lacht Herr Janitsch, der einzige Pinkafelder in der von Zwieflern dominierten Runde.

Dass ausgerechnet der 81-Jährige die Meisterschaft am Ende des Jahres bereits 16 Mal gewonnen hat, macht den Heimspielern, also den Riedlingsdorfern, nichts aus. Sagen sie zumindest. „Vier Herren haben die Kartenrunde damals vor fast 30 Jahren eingeführt“, erzählt Wirt Herbert Artner, der selbstverständlich auch Teil des Teams ist.

Seither werden am letzten Tisch, rechts neben der Schank, jeden Montagabend pünktlich um 19 Uhr die Karten neu gemischt. Gespielt wird Stockschnapsen, das heißt: Zwei Herren schnapsen sich ein Bummerl aus, derweil der Rest am Tisch zuschaut. „Und fest dabei kiebitzt“, lacht Wilfried Salber, der auf Nachfrage erklärt: „Das heißt so viel wie dreinreden. Also zwei Personen spielen und der Rest weiß dann immer alles besser und gibt lautstark Kommentare zum Spiel ab. Nur beim Finale ist kein Mucks erlaubt.“

Gewinner, Verlierer aber immer Freunde

Offiziell werden die Karten bis 21 Uhr auf den Tisch geprackt. Manche Partie forderte allerdings schon ihren Tribut. „Da saßen wir auch um vier Uhr Früh noch da“, gesteht Herbert Artner schmunzelnd.

Zwischen 52 und 81 Jahre alt sind die Spieler bei Artners Kartenrunde. Der Großteil ist mittlerweile in Pension. „Seither hab ich mehr Zeit zum Kartenspielen“, erklärt Siegfried Janitsch augenzwinkernd. In seinem Fall heißt das konkret: Bis zu drei Spiele täglich. „Aber am Mittwoch hab ich frei, sonst sieht mich meine Frau gar nicht mehr.“ Artners Kartenrunde ist dem einzigen Gastspieler aus Pinkafeld besonders ans Herz gewachsen. „Kein Montagabend ohne meine Freunde hier.“

Und weil „ana immer as Bummerl hat“, gibt der Verlierer am Ende der Partie natürlich eine Runde aus. Auf die Frage hin, ob man sich in 27 Jahren nicht auch einmal streitet, verneinen die Herren unisono. Glaubt man ihnen aufs Wort. Weil das Herz bei dieser sympathischen Kartenrunde wirklich Trumpf ist.