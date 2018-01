Wenn „gebrannte Söhne“ sich zusammentun … kommt etwas einzigartig Schönes dabei raus. Gut, aktuell sieht´s noch ein bisserl unfertig aus, aber die Baustelle nimmt Formen an.

Aber der Reihe nach: Das alte Gemeindehaus wird seit Monaten komplett renoviert und soll als Vereinshaus mehreren Rotenturmer Institutionen schon bald ein Zuhause bieten. So soll auch ein Schnapsglasmuseum darin beheimatet werden.

Das erste Schnapsglasmuseum des Burgenlandes

Burgenlands erstes, um genau zu sein. Die Idee dazu kam von Schlossherr Heinz Schinner. „Ich habe tausende Schnapsgläser aus einer Sammlung gekauft und angeboten, sie für ein Museum zur Verfügung zu stellen“, so Schinner. Das Angebot nahmen die Förderer und Freunde der Schnapsglaskultur und Schnapsbrennerei Rotenturm gerne an. Obmann Manfred Konrath: „Das Museum ist ein Projekt der Gemeinde, das muss man vorab einmal sagen. Danke für die tolle Chance an dieser Stelle. Wir hoffen, dass wir noch heuer ins neue Vereinshaus einziehen können und werden im Kellergeschoss beheimatet sein. Die Vitrinen für die Schnapsglassammlung haben wir bereits und soweit ich weiß, sind wir dann das erste Schnapsglasmuseum des Burgenlandes.“