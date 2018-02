Beide Schulen stellten je eine Mädchenmannschaft(Unterstufe) und eine Burschenmannschaft(Unterstufe) für die Langlaufbewerbe, die am 20.02. 2018 in Kirchberg am Wechsel auf der Steyersberger Schwaig gemeinsam mit den Niederösterreichischen Schulen stattgefunden haben.