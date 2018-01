So kam es zum Crash. Der Lenker des schwarzen Pkw, ein 37-jähriger Deutscher, rammte den roten Pkw einer 47-jährigen Frau aus dem Bezirk, die sich gerade zum Linksabbiegen eingereiht hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Frau in den Gegenverkehrsbereich geschleudert, eine 39-jährige Frau aus Oberwart (silberner Pkw), die in Fahrtrichtung Oberwart unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und rammte das Fahrzeug der 47-jährigen Frau seitlich.

| BVZ