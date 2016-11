Neubau wird Fall für den Rechnungshof .

Der Neubau des Spitals in Oberwart wird zum Fall für den Rechnungshof: Kosten für die Planung zunächst einer Sanierung und später des Neubaus hätten bisher 12,4 Millionen Euro verschlungen, ohne dass eine Lösung gefunden worden sei, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf am Freitag.