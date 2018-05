Von 3. bis 10. November wird das Festival auch ein Herbstmodul - den Klangherbst - unter dem Motto "Tage jüdischer Kultur und Musik" veranstalten, hieß es in einer Aussendung.

Das Herbstmodul nimmt die jüdische Geschichte und Tradition von Stadtschlaining im Bezirk Oberwart als inhaltlichen Anstoß. "Damit soll ein ganz bewusstes gesellschaftspolitisches Zeichen gesetzt werden und die geschichtlichen Ereignisse rund um die Novemberpogrome von 1938 künstlerisch reflektiert werden", erläuterte Gerhard Krammer, der künstlerische Leiter des Festivals. Musikalisch werde es neben zeitgenössischer Musik auch Stücke des in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) aufgewachsenen jüdischen Komponisten Karl Goldmark zu hören geben.

Die Bilanz des Klangfrühlings fiel heuer "äußerst positiv" aus. Man habe eine Steigerung bei den Besucherzahlen erreicht, die genaue Auswertung folge in den kommenden Tagen. Besonders erfolgreich seien die Veranstaltungen in den Ortsteilen gewesen, meinte Bürgermeister Markus Szelinger (SPÖ). Tendenziell haben laut Pressemitteilung mehr Gäste aus der unmittelbaren Region die insgesamt 22 Veranstaltungen an neuen Tagen besucht.