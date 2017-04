„Bei uns in Strem ist heuer der erste Storch gelandet, da war in Rust noch keine Rede davon, dass er schon da ist“, freut sich Marianne Geosits, die in der ganzen Region als „Storchenfrau“ bekannt ist. Seit ihrer Kindheit ist Geosits Storchenfan und mittlerweile auch Expertin in Sachen Storch. Sie wohnt gleich neben dem Storchennest und hat den Horst ständig im Visier.

Über den jährlichen Storchennachwuchs in ihrer Nachbarschaft führt sie eine genaue Statistik. „Über den ‚Meister Adebar‘ kann man Marianne alles fragen“, meint auch Bürgermeister Bernhard Deutsch. Deshalb hat die Gemeinde auch eine Storchenkamera auf dem Haus von Frau Geosits installiert, „so habe ich sie noch besser im Blick“, schmunzelt die Storchenexpertin. Zu sehen sind die Bilder auch online auf www.strem.co.at. Die Gemeinde Strem pflegt seit Jahren zwei Storchennester, im Ortsteil Sumetendorf gibt es auch eines.

„Die Störche fühlen sich bei uns so wohl, weil wir viele Wiesen haben, die teilweise Feuchtgebiete sind, deshalb finden sie viel Nahrung“, erklärt Deutsch. Vor mittlerweile sechs Jahren sorgten die „Fünflinge“ in der Gemeinde Strem für viel Gesprächsstoff. „Vielleicht haben wir auch heuer wieder Glück mit einer Mehrlingsgeburt von Störchen“, hofft Geosits.