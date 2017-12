Innenminister Wolfgang Sobotka ehrte am 11. Dezember in Wien die Zivildiener des Jahres. Engagement, Sozialkompetenz, Zivilcourage und der Beitrag zum besseren Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft wurden bei der Prämierung berücksichtigt.

Bernsteiner holte sich den Landessieg

Der burgenländische Landessieger heißt Julian Schranz und kommt aus dem Bernsteiner Ortsteil Stuben. Er leistete seinen Zivildienst im „Haus Gabriel“ in Riedlingsdorf und betreute Erwachsene mit schweren Beeinträchtigungen. „Julian hat sich in seiner Zivildienstzeit bei der Betreuung von schwerstbehinderten Erwachsenen persönlich sehr eingebracht“, sagt Bettina Zapfel vom „Haus Gabriel“.

„Sein Verantwortungsbewusstsein, seine Verlässlichkeit und seine Empathie für unsere Bewohner waren ausgezeichnet. Von Anfang an war Julian in unsere große „Haus-Gabriel-Familie“ integriert, er gehörte sofort zu uns. Er ging vorbehaltlos auf jeden Bewohner zu, hatte keinerlei Berührungsängste und wurde sehr positiv aufgenommen. Julian nahm jeden unserer Bewohner so an, wie sie/er ist - er hat ein sehr großes und gutes Herz.“