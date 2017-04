Zum bereits sechsten Mal laden Südburgenlands Winzer zum Weinfrühling ein. Von Rechnitz über Eisenberg und Deutsch Schützen, den Csater- und den Wintener Berg bis nach Bildein, Eberau, Gaas und Moschendorf öffnen am 29. und 30. April die Winzer ihre Betriebe, um die Schätze in ihren Weinkellern zu präsentieren. Die Uhudler-Selection-Winzer und der Weinbauverein Jennersdorf mit Uhudlerspezialitäten aus Eltendorf sowie Bioweinen und kulinarischen Schmankerl präsentieren sich wieder im Weinmuseum Moschendorf.

Auch in sämtlichen Vinotheken der Weinidylle können an diesem Wochenende die Weine verkostet und selbstverständlich erworben werden. „Um den Gästen einen zusätzlichen Service zu bieten, haben sie heuer erstmals die Möglichkeit, die gekauften Weine bei den Winzern am Montag, dem 1. Mai, abzuholen“, erklärt Präsident Thomas Schreiner.

Auftakt auf der Burg Güssing

Mit der Wein-Trophy auf der Burg Güssing findet das Weinwochenende schon am Freitag, dem 28. April, seinen Auftakt. Hier werden der beste Blaufränkisch und Welschriesling der Region gekürt und zum 3-Gänge-Menü serviert. Eine Anmeldung ist unter office@weinidylle.at oder 03324/ 6318 erforderlich.

Shuttle-Service für die Gäste

Damit man so richtig den Wein genießen kann, gibt es für Gäste einen Shuttle-Service zu den Weinkellern. An beiden Tagen stehen Shuttlebusse zur Verfügung, die die Besucher von Weinberg zu Weinberg und von Winzer zu Winzer bringen. Aufgrund des Feiertags gibt es auch am Sonntag einen intensiven Shuttle-Bus-Kurs. Heuer wird erstmals der Shuttle-Service Deutsch-Schützen/Eisenberg in den Hauptkurs optimal miteingebunden.

Die Weinfrühling-Eintrittskarte kostet pro Person 29 Euro. Im Kartenpreis inkludiert sind fünf Weinproben pro Weinbaubetrieb pro Tag, ein Weinglas, ein Wein-Guide, ein 5-Euro-Weingutschein sowie der Shuttle-Service. Eine Online-Anmeldung bis 18. April auf www.weinidylle.at sichert den Vorteilspreis von 25 Euro.