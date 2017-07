In den kommenden Wochen eröffnen in der Bezirkshauptstadt gleich zwei neue Supermärkte, in beiden Fällen in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Standort, der im Fall von Hofer bis zur Eröffnung weiter im Betrieb ist. Beim neuen Hofer-Markt zwischen dem Einkaufszentrum eo und dem Fast Food-Restaurant Burger King sind die Arbeiten in den vergangenen Wochen rasch vorangeschritten, die Fertigstellung steht schon unmittelbar bevor.

| BVZ

„Wir werden am Donnerstag, dem 3. August, unseren neuen Markt eröffnen“, heißt es vom Lebensmitteldiscounter auf Anfrage der BVZ. Was mit dem derzeit noch im Betrieb stehenden anderen Hofer-Markt passieren wird, steht derzeit noch nicht fest.

Nach Hofer eröffnet auch Penny neu

An einer anderen Stelle in der Stadt, neben dem Freibad nämlich, sind auch kürzlich Bagger aufgefahren. Sie sind derzeit damit beschäftigt, das Grundstück auf den Bau des neuen Penny-Marktes vorzubereiten, der unmittelbar neben dem bestehenden Penny-Markt gebaut wird. Einen fixen Eröffnungstermin gibt es noch nicht, auf Anfrage der BVZ beim REWE-Konzern heißt es, dass „die Eröffnung im Herbst“ geplant ist.