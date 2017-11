„Herzlich Willkommen“ an der EMS Oberwart - so heißt es am Samstag, dem 25. November. Die Schule stellt sich mit viel Engagement und einem motivierten Lehrerteam den täglichen Herausforderungen, die der Schulalltag mit sich bringt. "Wir wissen deine Individualität zu schätzen und versuchen, deine Interessen, Begabungen und Fähigkeiten bestmöglich zu fördern", sagt Direktorin Elfriede Bendekovits.

Mehrfache Auszeichnungen

"Wir sind eine mehrfach ausgezeichnete Schule, die Topergebnisse bei Leistungsüberprüfungen und Spitzenergebnisse bei sportlichen Wettkämpfen vorweisen kann", so die Direktorin weiter. "In den Schlagworten „Leistung“ und „Wohlfühlen“ spiegeln sich die beiden Hauptsäulen unseres Schulkonzepts wider, modernste Schulräume ermöglichen außerdem kompetenzorientierte Lernmethoden und eine zertifizierte Ganztagesbetreuung. Du wählst aus einem vielseitigen Angebot an Freizeitaktivitäten, selbstverständlich bieten wir dir auch ein gemeinsames Mittagessen und eine Lernzeit am Nachmittag an. Du kannst bei uns fundierte Sprachkenntnisse in Englisch und Ungarisch erwerben." Ab der dritten Schulstufe kann man einen Schwerpunkt aus den Fächern „Französisch“, „Naturwissenschaften“ bzw. „Coding und Robotik“ oder „Handwerklich-Kreativ“ wählen.

Sportkompetenzzentrum

"Wenn du das Sportkompetenzzentrum besuchst, erhältst du die optimalste Unterstützung, wenn es darum geht, deine Vereinstätigkeit mit dem Schulalltag zu kombinieren. In Kooperation mit deinem Verein berücksichtigen wir deine Trainingseinheiten und erstellen mit dir ein individuelles Förderkonzept, damit du sowohl in schulischer Hinsicht, wie auch auf sportlicher Ebene erfolgreich sein kannst", erzählt die Direktorin weiter.

"Deine erworbenen Fähigkeiten zum selbst organisierten und eigenverantwortlichen Lernen sind die besten Voraussetzungen für deine persönlichen Erfolge!"

Gute Zusammenarbeit

"Im Rahmen eines kompetenzorientierten Unterrichts bilden deine Stärken und Begabungen die Grundlage einer motivierenden Beurteilung (Ergänzende differenzierte Leistungsbeurteilung, Kinder-Eltern-Lehrer Gespräche). Gemeinsam erarbeitete Verhaltensvereinbarungen und unsere „Häuser der Sozialkompetenz“ führen zum gegenseitigen, respektvollen Verhalten und einem wertschätzenden Umgang miteinander. Die Freude am Lernen schafft persönliche Erfolge, die eine Bildungs- und Berufsentscheidung am Ende der EMS erleichtern", betont die Direktorin.

"Besuche uns doch am 25.11.2017 beim „Tag der offenen Tür“ von 8.00 bis 12.00 Uhr. Lerne unsere Schule in einem Rundgang mit Stationen kennen und überzeuge dich im Gespräch mit Lehrern/innen oder Schülern/innen selbst!"