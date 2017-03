Dieses Mal empfangen die Burgenländer den Badener AC. In der Hinrunde setzte sich Oberwart in Baden mit 4:1 durch und geht auch in die zweite Begegnung der Saison als klarer Favorit. Das ungewohnte Ambiente sollte für keine der beiden Mannschaften ein Nachteil sein und man darf gespannt sein, wie viele Zuschauer dieser ungewöhnliche Event diesmal anziehen wird.

Für den Tischtennissport ist es eine perfekte Werbung und man kann sich einer wesentlich breiteren Öffentlichkeit präsentieren.

UTTC Oberwart – Baden AC, Samstag, 18. März, 13.30 Uhr, EO