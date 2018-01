Die SPÖ Oberwart lud am Freitagvormittag zu einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, um vor einer angeblich in Oberwart geplanten "Müllverbrennungsanlage" am Standort des bestehenden Biomassekraftwerks zu warnen.

"Bürgermeister Georg Rosner und der neue Eigentümer, die Firma Wopfinger, planen hinter dem Rücken der Bevölkerung und des Gemeinderates eine Müllverbrennungsanlage am nördlichen Stadtrand von Oberwart", sagte Landesrat Hans Peter Doskozil unterstützt von Landesgeschäftsführer Christian Dax und den SPÖ-Abgeordneten des Bezirks.

Die Firma Wopfinger Transportbeton hat das Biomassekraftwerk im Dezember 2017 von der Energie Burgenland gekauft, der Betrieb verfügt über zahlreiche Standorte in Österreich. Laut den Vertretern der SPÖ ist in der ersten Probephase das Verbrennen von Papiermüll mit Plastikkomponenten geplant, in der zweiten Phase soll eine "Schmelzanlage für die Zementproduktion" entstehen.

"Das bringt für die Bevölkerung natürlich eine massive Schadstoffbelastung mit sich. Für mich ist es unverständlich, dass Bürgermeister Rosner versucht, dieses Projekt hinter dem Rücken der Bevölkerung und des Gemeinderates zu realisieren", sagte Doskozil. "Wir werden uns dagegen wehren, wir brauchen keine Müllverbrennungsanlage in Oberwart."

Die Stadtpartei will nun Unterschriften gegen das Projekt sammeln, am 8. Februar (18 Uhr) soll es im Gasthaus Drobits eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung geben, zu der auch Experten eingeladen werden. Landesgeschäftsführer Christian Dax betonte außerdem, dass "es gar nicht genug heimischen Abfall für diese Anlage gibt, der Müll also aus dem Ausland hergebracht werden wird".

Rosner: "Letztklassige Verunsicherung der Bürger"

Auf Anfrage der BVZ bestätigte Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP), dass ihm das Projekt bekannt sei, er habe es auch in der jüngsten, nicht öffentlichen Stadtratssitzung zur Sprache gebracht. "Das Land ist in die Sache voll eingebunden, es gab sogar schon Gespräche mit der Landesamtsdirektion, dem Umweltanwalt und dem Büro von Landesrätin Astrid Eisenkopf", widerspricht der Stadtchef dem Vorwurf der mangelnden Transparenz.

Derzeit läuft im Biomassekraftwerk ein Probebetrieb, bei dem niemand Parteienstellung hat, das Projekt sei auch bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht und befinde sich derzeit in der Überprüfung. Laut Rosner werden derzeit Papierabfälle mit einem "minimalen Anteil von Plastik" verbrannt.

Für Rosner ist es "letztklassig, dass die SPÖ jetzt versucht die Bevölkerung zu verunsichern, schließlich ist ja auch das Land eingebunden. Ich kann ja nicht informieren, wenn es derzeit nur einen Probebetrieb gibt, für den es keine Parteienstellung gibt, außerdem gibt es jede Menge Umweltauflagen, die erfüllt werden müssen".

Mehr zu den Hintergründen am Mittwoch in der BVZ.