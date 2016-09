Die Wahlwerbungs-Plakatständer des FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer wurden neuerlich Ziel von Vandalenakten. Diesmal schlugen die Täter in der Heimatgemeinde des Politikers, Pinkafeld, zu.

Peter Jauschowetz | FPÖ Burgenland, Jean van Luelik

FPÖ-Landesgeschäftsführer Peter Jauschowetz hat dafür kein Verständnis und betont in einer Aussendung: "Solche Handlungen führen nicht zu weniger Kreuzerln auf Stimmzetteln, sondern stellen zudem eine strafbare Sachbeschädigung dar."

Anzeige wurde bereits durch aufmerksame Bürger in den Morgenstunden erstattet. „Wir lassen uns aber dennoch nicht entmutigen“, stellt Jauschowetz klar. "Ich kenne keine andere wahlwerbende Gruppe, gegen die je solchen Anschläge in so großer Anzahl vorgenommen wurden“, fordert er die politischen Mitbewerber auf, "mit aller Schärfe gegen solches undemokratisches Verhalten öffentlich aufzutreten".