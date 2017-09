Die 28 Kilometer lange Bahnstrecke Oberwart-Friedberg ist seit Donnerstag der Vorwoche im Eigentum des Landes. Die Verträge dazu wurden im eigens nach Oberwart gebrachten ehemaligen Präsidenten-Waggon von Landeshauptmann Hans Niessl und ÖBB-Chef Andreas Mathä unterzeichnet.

März 2013. Die Steiermärkischen Landesbahnen fahren seit damals als Subunternehmen für die ÖBB und transportieren die Güter. | BVZ, Pekovics

Eigentümer der Strecke ist nun die dafür gegründete „Verkehrsinfrastruktur Burgenland“ (VIB), über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Ob die Gemeinden einen Anteil am Kaufpreis zahlen müssen, sei laut VIB-Geschäftsführer Andreas Reiner derzeit noch nicht fix: „Wir stehen in Verhandlungen, die Gespräche laufen gut.“

Lange Geschichte mit einem „Happy End“

Der Personenverkehr auf der Strecke wurde 2011 eingestellt, in weiterer Folge stand auch der Güterverkehr zur Diskussion. Das wurde durch das Engagement einiger regionaler Betriebe, die auf die Bahnstrecke angewiesen sind, wie etwa Unger Steel, verhindert.

April 2015. Bereits damals wurde die Absichtserklärung für den Kauf der Strecke unterschrieben – damals noch mit Bundeskanzler Christian Kern als ÖBB-Chef. | BVZ

Seit damals hat sich das Frachtaufkommen mehr als verdoppelt, befördert werden die Güter von der Steiermärkischen Landesbahn. Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern, auch wenn die Strecke künftig von der Voest-Tochter Logistik Service GmbH betrieben wird.

Ausbau der "Grenzbahn" als klares Ziel

Bei der Vertragsunterzeichnung betonte Landeshauptmann Hans Niessl, dass sich das Burgenland weiter um einen Ausbau der Bahnstrecke in Richtung Ungarn – Stichwort „Grenzbahn“ – bemüht. „Der erste Schritt war die Erhaltung der Strecke Oberwart-Friedberg, das ist uns gelungen, das wird viel zur positiven Entwicklung des Südburgenlandes beitragen. Im zweiten Schritt geht es um die Verbindung nach Steinamanger, erst in der Vorwoche gab es darüber Gespräche mit hochrangigen ungarischen Vertretern in Budapest.“