„Das nenne ich mal ein Feuerwerk anlässlich meines Geburtstages“, lacht Vanessa Bruckner. Die BVZ Mitarbeiterin befindet sich derzeit auf der Indonesischen Insel Bali und versucht den kurz bevorstehenden Vulkanausbruch und damit verbundene Probleme mit Humor zu nehmen.

Die Backpackerinnen Katie und Tayler aus Kanada sitzen ebenfalls auf Bali fest. Stündlich checken sie wie tausende andere Touristen ihre E-Mails. | BVZ

Bereits am Sonntag war über dem Vulkan eine vier Kilometer hohe Rauchsäule in den Himmel gestiegen, am Montag wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Ein Ascheregen ging auf die umliegenden Dörfer nieder. Ein Sprecher der Behörde teilte außerdem mit, der Krater habe sich mit Lava gefüllt. Jetzt gilt die höchste Alarmstufe. Zehn Kilometer rund um den Agung wurde eine Sperrzone ausgerufen, 100.000 Menschen müssen das Gefahrengebiet verlassen. Außerdem wurde der internationale Flughafen geschlossen.

Urlauber sitzen auf der Insel fest

Tausende Urlauber sitzen inzwischen auf Bali fest. Vanessa Bruckner ist aktuell in Canggu, rund 80 Kilometer entfernt vom brodelnden Vulkan. „Ich denke, wir sind hier in Sicherheit, aber die Unruhe unter Einheimischen und Touristen ist mittlerweile natürlich deutlich spürbar“, berichtet die Riedlingsdorferin und sagt weiter: „Viele warten auf Nachricht ihrer Fluggesellschaften und die Hotels haben bereits Infoblätter mit Verhaltensregeln ausgeteilt. Auch Atemschutzmasken wurden zum Teil schon organisiert.“

Höchste Alarmstufe auf Bali

Angst habe sie zwar keine, so die 36-Jährige am Telefon, aber die Ungewissheit ob und von wo aus sie ihren Rückflug in ein paar Tagen antreten kann, sei schon recht abenteuerlich. Derzeit sind 550 Österreicher auf Bali, ein Mitarbeiter der Botschaft steht am Flughafen mit Rat und Tat zur Seite.

Der Vulkan Mount Agung, der bei den Balinesen als heiliger Berg gilt, war zuletzt in den Jahren 1963 und 1964 ausgebrochen. Dabei kamen rund 1.200 Menschen ums Leben.