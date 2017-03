Im Bezirk Oberwart ist am Mittwochnachmittag eine 60-Jährige bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Die Pensionistin war in Rumpersdorf (Gemeinde Weiden bei Rechnitz) auf einem abschüssigen, zum Teil geschotterten Weg Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Linkskurve stürzte die Frau und verletzte sich am Kopf, berichtete die Polizei heute, Donnerstag.

Der 56-jährige Bruder, der mit dem Traktor unterwegs war, fand die Verunglückte und verständigte die Rettung. Ein Notarzthubschrauber brachte die Burgenländerin, die laut Angaben der Landespolizeidirektion nicht ansprechbar war, ins Krankenhaus.