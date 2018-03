Wie soll Arbeit? Das ist der Titel einer Initiative zum Mitreden und Mitbestimmen, die von Arbeiterkammer und ÖGB durchgeführt wird. Mit der Initiative soll der Kontakt mit den Beschäftigten gesucht und Input zu den verschiedensten Fragestellungen eingeholt werden.

Mit rund 55.600 Beratungen im Jahr haben die Arbeiterkammer, genauso wie der ÖGB und die Gewerkschaften das Ohr bei ihren Mitgliedern und deren Arbeitsalltag. Das bedeutet, jeder Arbeitnehmer wurde im vergangenen Jahr, statistisch gesehen, mindestens einmal beraten.

„Neben dieser Beratungstätigkeit sind wir auch die Interessenvertretung der Arbeitnehmer. In diesem Sinne starten wir gemeinsam eine Initiative: Wir treten in den Dialog mit den Arbeitnehmern. Wir hören ihnen zu. Und wir wollen wissen: Was können wir tun, um ihre Arbeitswelt besser zu machen?“, so Ak Präsident Gerhard Michalits.

www.wie-soll-arbeit.at