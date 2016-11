Österreich möchte auch heuer wieder mit einem starken Team in Abu Dhabi vertreten sein. Von 14. bis 19. Oktober finden dort die internationalen Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Zum Wettbewerb werden über 1.200 Teilnehmer in 50 Berufen aus über 70 Nationen erwartet.

Walter Sailer erkämpfte sich bei den Staatsmeisterschaften im Messezentrum in Salzburg im Bereich Bautischlerei den ersten Platz. Damit vertritt er Österreich als Sieger in Abu Dhabi.

Das nötige Rüstzeug für seinen Erfolg hat sich der 18-Jährige in seinem Lehrbetrieb, der Tischlerei Harald Honigschnabel in Wiesfleck, geholt. Dort lernt der engagierte junge Mann noch bis Mitte 2017 den Beruf Tischlereitechnik mit Schwerpunkt Produktion.

„Ich gratuliere dem Lehrling und dem Lehrbetrieb zu diesem großen Erfolg“, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth. „Diese Qualifikation ist ein Zeichen der hochwertigen Ausbildung durch die burgenländischen Lehrbetriebe. Sie ist auch ein Ansporn für andere, die sehen, welche Erfolge man mit Einsatz und Leistung erzielen kann.“