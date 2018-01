Erste Meldung über einen Verkehrsunfall aufgrund des Wintereinbruchs: Bei Neustift an der Lafnitz rutschte am Sonntag ein Pkw in den Straßengraben. Und am Montag ging es munter weiter...

Fahrzeuge rutschten in den Graben .

Am Sonntagvormittag waren weite Teile des Landes erstmals seit langem in diesem Winter wieder mit einer weißen Schneeschicht bedeckt - und prompt kam es zu Unfällen im Straßenverkehr.

In Neustift an der Lafnitz musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, weil ein Pkw-Lenker aus der Ortschaft aufgrund der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und in den Straßengraben gerutscht war.

Glücklicherweise blieb er unverletzt, die Feuerwehr barg den Pkw. Während der Arbeiten wurde der Verkehr lokal umgeleitet, es kam zu keinen größeren Verzögerungen.

Stadtfeuerwehr Pinkafeld im Einsatz

Auch die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war bereits am Sonntagabend im Einsatz, in Richtung Oberschützen war ein Pkw in den Graben gerutscht. Auch dieser Unfall verlief glimpflich und ohne Personenschaden.

Am Montag kam es dann zu einem Verkehrsunfall bei der Auffahrt auf die Südautobahn A2. Ein Pkw war von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und in die Leitschienen gefahren. Verletzt wurde niemand, allerdings musste das Fahrzeug von den Pinkafelder Florianijüngern geborgen werden.

Ungarischer Lenker landete im Graben

Auch in Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) hatten die Florianijünger viel zu tun, auf der L116 kam in der Nacht auf Montag ein ungarischer Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der schneeglatten Fahrbahn ab und landete in einem Acker. Die Feuerwehren Mogersdorf-Ort und Weichselbaum bargen das Fahrzeug mit einer Seilwinde. Der Lenker blieb dabei unverletzt.

Nach der Bergung konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Die beiden Feuerwehren standen mit drei Fahrzeugen und 17 Mitgliedern im Einsatz. Um 4.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.