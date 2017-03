Bärlauch aus dem Garten und Fisch vom See

Zum Essen gibt´s was die Region hergibt, im Frühling Bärlauch aus dem Wald, wilden Kerbel vom Weingarten, Spargel aus Illmitz, Fisch vom See, wunderbares Wild aus der Joiser Jagd, das selbst erlegt wird. „Beim Fleisch versuchen wir nachhaltig aus der Region einzukaufen“, erzählt Küchenchef Marcel Schöne.

Hochzeitsschiff als Highlight

Die Seejungfrau steht auch bei Hochzeitspaaren ganz hoch im Kurs. „Auf unserem Hochzeitsschiff, der MS Josef Haydn, haben Paare die Möglichkeit auf dem Wasser getraut zu werden“, sagt Mittermayr, der noch anfügt: „Im Anschluss gibt’s natürlich das perfekte Hochzeitsmenü“. Ein weiteres Highlight ist das „Frühstück um die Welt“ in der Seejungfrau, das es immer nur sonntags von 9 bis 11.30 Uhr gibt. Besonders wichtig ist, rechtzeitig entweder telefonisch oder online unter www.seejungfrau.cc zu reservieren.

Kreativ und regional. In Merlot geschmorte Ochsenbackerl mit cremiger Polenta und Gremolata.

Seejungfrau

Zutaten für 4 bis 6 Personen

Für die Ochsenbackerl:

1,4 kg Ochsenbackerl

2 Stück Karotten

4 Stück weiße Zwiebel

1 Stück Sellerie

4 EL Tomatenmark

0,75l Merlot

2l Rindssuppe

Salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian

Für die Polenta:

250g Polenta

250 ml Schlagobers

500 ml Rindssuppe

Salz, Muskatnuss, Thymian

Für die Gremolata:

Schale von 1 Bio-Zitrone

100g Petersilie

3 Knoblauchzehen

Ochsenbackerl am Vortag mit Pfeffer, Rosmarin und Thymian marinieren. Am nächsten Tag die Ochsenbackerl scharf anbraten, Karotten, Zwiebel, Sellerie in daumendicke Würfel schneiden und für rund 20 Minuten mitrösten. Tomatenmark dazugeben und mitrösten. Mit Merlot ablöschen und etappenweise mit Wein und Suppe aufgießen. Dann die bedeckten Ochsenbackerl in einen geschlossenen Topf und bei 95 Grad rund drei Stunden im Backofen schmoren lassen. Nachdem das Fleisch weich ist, die Backerl aus dem Saft nehmen und diesen pürieren. Die Sauce einkochen lassen.

Polenta kurz anrösten, mit Weißwein ablöschen und mit Suppe aufgießen. Unter ständigem rühren rund zehn Minuten köcheln lassen, anschließend mit Schlagobers verfeinern und mit Muskat, Salz und Thymian abschmecken.



Tipp: Das Wichtigste beim Polentakochen ist das ständige Rühren, denn je mehr Luft dazukommt, desto flaumiger wird die fertige Polenta.



Für die Gremolata die Bio-Zitronen heiß abwaschen und abtrocknen. Die Zitronenschale fein reiben, Knoblauch und Petersilie fein hacken und mit der Zitronenschale vermengen. Dieses Gemisch beim Anrichten über das Fleisch ziehen, so dass es temperiert wird. Die Gremolata verleiht dem Gericht das gewisse Etwas. Guten Appetit!

Die Seejungfrau



Hafen 1

7093 Jois

0650/4200743

office@seejungfrau.cc

www.seejungfrau.cc

Öffnungszeiten:

Freitag und Samstag 11.30 bis 22.30 Uhr

Sonntag 9 bis 22.30 Uhr (Frühstück bis 11.30 Uhr)

Küche: bis 21 Uhr durchgehend

ab Mai: Mittwoch bis Sonntag geöffnet

Der perfekte Wein

Ein gutes Essen wird durch den passenden Wein zu einer doppelten Gaumenfreude. In der Seejungfrau wird bei den Weinen viel Wert auf burgenländische Winzer gelegt.

„Der Wein kommt aus Jois und der Umgebumg, da wir im Burgenland die besten Winzer vor der Haustüre haben“, macht Günter Mittermayr Lust auf mehr.