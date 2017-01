Andau Trainer Christoph Tischler kam erholt aus seinem dreiwöchigen Thailand-Urlaub retour. Das Gemütliche und Entspannte verging ihm aber rasch. Die Hiobsbotschaft: Stürmer Jozsef Ekes muss seine Karriere beenden.

„Er hatte stets Leistenprobleme“, schildert Tischler die Verletzungsanfälligkeit seines Ex-Stürmers.

„Die Ärzte haben ihm geraten, mit dem Fußballspielen aufzuhören.“ Mit nur 28 Lenzen ist es also mit dem Sport auch im Amateurbereich für Ekes vorbei. Tischler reagierte aber nicht geschockt, sondern handelte. Beim Trainingsstart am Freitag war schon ein neuer Bomber da. Der 27-jährige Tamas Buranyi übersiedelt vom SV Wiesmath nach Andau. Seine Visitenkarte kann sich sehen lassen, für seinen ehemaligen Brötchengeber traf der Ungar in 72 Spielen 47-mal ins Netz.

„Hatten ihn im Sommer schon kontaktiert“

„Er ist charakterlich total in Ordnung“, so Tischler. „Wir hatten ihn im Sommer schon kontaktiert.“ Im Trainingsalltag wird momentan ausschließlich an der Kondition gearbeitet. „Das klappt auch auf dem gefrorenen Platz“, erläutert der Coach. „Besser als eine gatschige Rutschpartie.“