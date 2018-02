Als St. Georgen mit einer Niederlagenserie in die Saison gestartet war, hat Trainer Rolf Meixner stets die Ruhe bewahrt. Nach der historischen Aufholjagd, die den UFC vom Tabellenende bis auf Rang zwei beförderte, können auch die winterlichen Bedingungen nicht für Sorgenfalten beim Überraschungsteam sorgen. „Die Trainings sollen weiter nach Plan laufen. Wenn nötig eben in der Halle oder am Kunstrasen“, so der UFC-Coach.

In St. Georgen will man nach der denkwürdigen Hinrunde den Erfolgsweg fortsetzen. Anstatt Gedanken an einen möglichen Wiederaufstieg zu verschwenden, gilt die Konzentration weiterhin zur Gänze der eigenen Mannschaft. Im Frühjahr sollen weitere junge Spieler intern in die Kampfmannschaft aufrücken.

„Wir wollen uns in die Breite etwas besser aufstellen, noch zeigt die zweite Reihe nicht genügend Ambitionen für die erste“, so Meixner, der in den bisherigen Vorbereitungsspielen auf Rotation gesetzt hat. Nach einem deutlichen 6:1-Erfolg gegen Kobersdorf gab es zuletzt eine klare 0:8-Niederlage gegen Ritzing. „Da haben wir uns die Tore selbst geschossen.“

Im Frühjahr will man ähnlich befreit wie in der Hinrunde aufspielen: „Wir sind die einzige Mannschaft, die bereits ihr Ziel erreicht hat. Alles, was jetzt kommt, ist eine Draufgabe. Die soll aber möglichst groß sein.“