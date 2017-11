Ein richtiger Paukenschlag war es nicht, als sich gestern die Wege von Trainer Josef Werdenich und dem UFC Oggau trennten. Die Vereinbarung der Trainertätigkeit war für ein halbes Jahr ausgemacht. „Wir hätten aber mit ihm weitergemacht“, so Obmann Walter Schneeberger.

Der zeitliche Faktor war letztendlich der Hauptgrund für Werdenich als Trainer in Oggau nicht mehr weiterzumachen: „Arbeit in Wien, wohnen in Trautmannsdorf und dann 40 Kilometer zum Training nach Oggau. Das ist schon sehr stressig. Außerdem gib es in meinem Job auch neue Herausforderungen, die wieder Zeit in Anspruch nehmen“, gab Werdenich an, der aber nicht gänzlich von der sportlichen Bildfläche verschwinden möchte: „Wenn sich etwas ergibt, bin ich immer gesprächsbereit.“

Auf seine (kurze) Zeit in Oggau blickt der Coach jedenfalls positiv zurück: „Der Vorstand war immer ehrlich zu mir. Speziell Obmann Walter Schneeberger, der immer für mich da war. Da wird richtig gut gearbeitet. Und die Mannschaft ist absolut in Ordnung, hat Charakter und auch Qualität. Wer diese Truppe übernimmt, hat jedenfalls ein funktionierendes Team“ so Werdenich.

Und der Nachfolger steht auch bereits fest und ist kein Unbekannter: Peter Herglotz, zuletzt beim FC Oslip Trainer. Obmann Walter Schneeberger freut sich auf seinen neuen Coach: „Wir sind überzeugt, dass wir hier wieder einen guten Mann geholt haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter Herglotz.“