Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Klasse Nord spitzt sich immer weiter zu. Neben (dem wohl Fixaufsteiger) Weiden kämpfen aktuell Neufeld, Neusiedl 1b und vielleicht auch noch Zillingtal um das zweite Ticket für die Reise in die nächsthöhere Spielklasse. Zwei Teams trafen am Freitag im direkten Duell aufeinander – der Tabellenzweite Neufeld empfing Neusiedl 1b, Dritter der Tabelle.

Das Match versprach nicht nur sportlich einiges an Brisanz und Spannung, vor allem das Duell der beiden Trainer war von vornherein schon etwas „aufgezuckert“ worden . Grund dafür war die Tatsache, dass Neusiedl abermals einige Kicker des Kaders der Regionalliga-Mannschaft auflaufen ließ, wovon schon einige Tage vor Spielbeginn auszugehen war, da Neusiedl in der Regionalliga spielfrei war. So heizte auch etwa Neufeld-Coach Hannes Fasching die Stimmung via Sozialer Medien im Vorfeld etwas an, einer geladenen Partie stand also nichts mehr im Wege.

„Er hat meine Spieler und mich beschimpft“

Das Spiel selbst endete dann mit einem 1:1-Remis und verlief eigentlich recht unaufgeregt – im Gegensatz zum Duell auf den Betreuerbänken. „Ich möchte eigentlich nichts mehr über ihn sagen, er ist bei mir unten durch“, so Neusiedl-Coach Thomas Achs über sein Gegenüber, der aber dann doch ergänzte: „Das Spiel war an Peinlichkeit nicht zu überbieten, um ehrlich zu sein. Denn Fasching hat meine Spieler und mich immer wieder aufs Übelste beschimpft und beleidigt, mit Ausdrücken, die man definitiv nicht abdrucken kann. Das war unterstes Niveau und tief unter der Gürtellinie.“

Doch was sagt Fasching zu diesen massiven Vorwürfen: „Es stimmt, dass es hitzig zuging, doch ich lebte die Partie mit, wir spielen Fußball, da gehören Emotionen dazu. Auch Achs ist kein Kind von Traurigkeit, die Neusiedler sollten besser vor der eigenen Türe kehren.“

Zum Anstoß dieser unschönen Szenen, den Einsatz der Regionalliga-Spieler in den 1b-Mannschaften, wollte Achs dann noch einmal Stellung nehmen: „Es war ihr freier Wille, sie wollten spielen und uns helfen, die Entscheidung kam von ihnen – weil sie alle super Jungs mit einem klasse Charakter sind. Da können andere sagen, was sie wollen, das interessiert uns nicht.“