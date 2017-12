Lange Zeit war er weg, lange und schmerzlichst wurde er vermisst – die Rede ist von Imre Csermelyi, seines Zeichen Stürmer beim FC Großhöflein. Der Legionär zog sich am Saisonanfang einen Kreuzbandriss zu, der ihn für die restliche Herbstmeisterschaft schachmatt setzte. Ein Offensivakteur mit einer Qualität, die Csermelyi hat, konnte man in Großhöflein nicht ersetzen, auch, wenn sich die anderen Offensivspieler ins Zeug legten.

„Er arbeitet akribisch in Eigenregie“

„So ein Spieler wie Imre ist für uns nicht zu ersetzen, wahrscheinlich für kein Team in der 2. Klasse. Wir haben es im Offensivspiel nicht schlecht gemacht, aber ein echter Knipser ging uns schon ab, so ehrlich muss man sein“, sagte Coach Martin Meiböck zur personellen Situation

Csermelyi möchte im Frühjahr seinem Team unbedingt helfen, arbeitet deshalb hart an seinem Comeback. „Er spult von daheim aus ein Reha- und Aufbauprogramm ab, er hängt sich voll rein, um im Frühjahr wieder mitwirken zu können“, so Meiböck, der auch lobend anfügte: „So einen Typen wie ihn wünscht sich jeder Trainer und jeder Verein. Er hat eine Top-Einstellung und ist charakterlich schwer in Ordnung.“