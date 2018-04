Spätestens nach dem 3:2-Auswärtserfolg in Zillingtal ist klar: Die „Wundertüte“ der 2. Klasse Nord ist ganz klar der FC Großhöflein. Die Meiböck-Truppe zeigte einmal mehr, zu welch Leistungen sie imstand wäre, wenn jedes Zahnrädchen in sich greift. Vor allem in der ersten Halbzeit begeisterte Großhöflein mit konsequentem Pressing und schnörkellosem Offensivspiel.

Zaubertor von Kovacs war das Highlight

„Wir sind gut in die Partie gekommen, das war eigentlich eine Halbzeit ganz nach unserem Geschmack, so wie wir immer spielen wollen“, analysierte Coach Martin Meiböck. Hinten stand man sicher und ließ kaum Chancen zu und vorne zeigte man endlich, welch individuelle Qualität im Kader steckt.

Trotz zahlreicher Ausfälle (beispielsweise fehlte Neo-Stürmer Fleischhacker noch verletzt) war man spielerisch überlegen und kaufte dem Aufstiegskandidaten aus Zillingtal die „Schneid“ ab. Überrascht vom Auftreten der Mannschaft, Martin Meiböck: „Nein, denn ich weiß, was die Jungs draufhaben. Endlich hat mal so ziemlich alles gepasst.“

Hervorzuheben beim Sieg war das zwischenzeitliche 2:1 durch Sascha Kovacs, als er zwei Verteidiger überlupfte und dann den Ball an Keeper Mauthner vorbei ins Tor schob. „Das war absolute Klasse, solche Tore sieht man in dieser Liga nicht allzu oft“, so Meiböck zum „Zaubertor“.