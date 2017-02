Der Tabellenführer der 2. Klasse Nord testete am vergangenen Sonntag gegen 2. Liga Nord-Klub Trausdorf. Während die Ruster eine ordentliche Darbietung zeigten und am Ende ein 1:1 holten, gab es noch vor dem Seitenwechsel einen ganz bitteren Wermutstropfen. Kapitän Michael Balogh, der in der Hinrunde eine wesentliche Rolle beim Tabellenführer spielte, zog sich eine schmerzhafte Verletzung zu. Die Diagnose: Muskelfaserriss in der Wade.

Wie lange genau der Flügelflitzer den Seestädtern fehlt, steht noch nicht fest. Obmann und Papa Thomas Balogh rechnet aber mit einer längeren Pause: „Am Freitag gibt es noch einen Termin beim Sportarzt. Aber es sieht so aus als müssten wir länger auf Michael verzichten.“ Ärgerlich vor allem weil Balogh als Kapitän eine wesentliche Rolle spielte. „Unser Kader ist groß und da kann man den einen oder anderen Ausfall verkraften, wenngleich es auch sehr ärgerlich ist“, so Thomas Balogh.

Zum Spiel zurück: Die Ruster lieferten dem höherklassigen Gegner alles ab, waren über 90 Minuten auf Augenhöhe und hätten am Ende sogar das Spiel für sich entscheiden können. „Wir hatten am Ende sogar die Möglichkeit auf 2:1 zu stellen. Es war, bis auf die Verletzung von Michael, ein gelungener Test bei dem fast der ganze Kader zum Einsatz kam. Weiter geht es für den Spitzenreiter der 2. Klasse Nord am Samstag mit dem Test gegen Kobersdorf.