Die abgelaufene Herbstsaison war für den SC Zagersdorf ein ständiges Auf und Ab. Man konnte einige Mannschaften fordern und oft gut mithalten, doch andererseits wurden manche Spiele auch leichtfertig hergeschenkt. Auch wenn unter Coach Gerald Gollubics eine eindeutige Verbesserung in Sachen Taktik und Spielweise zu erkennen ist, so gibt es durchaus auch noch einiges an Verbesserungspotenzial – vor allem mit Blick auf die erzielten Tore.

Markic und Maric auf Abwegen

In 12 Runden traf man gerade einmal magere 13 Mal ins Tor des Gegners, auf Dauer definitiv zu wenig, um dauerhaft ein Verein zu sein, der „die Großen ärgert.“ Trainer Gollubics äußerte sich auch ein wenig kritisch über die mickrige Torausbeute, wenngleich er sein Team aber auch in Schutz nimmt: „Fakt ist, dass wir die zweitwenigsten Tore erzielt haben, da ist natürlich gewaltiges Steigerungspotenzial vorhanden. Aber wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen und kleinere Brötchen backen, wir haben auch vieles gut gemacht im Herbst.“

Neben der Stürmersuche hat der SCZ auch mit einer anderen Sache zu kämpfen. Danijel Markic wechselt zu Trausdorf und Danijel Maric geht nach Loipersbach – somit verliert Zagersdorf sein „Herzstück“ im Mittelfeld. „Natürlich ist das ein herber Verlust für uns. Aber wir werden das mit dem bestehenden Kader auffangen und kompensieren können“, so Gollubics.