Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Klasse Nord spitzt sich immer mehr zu. Höhepunkt dieser nervenaufreibenden Geschichte ist das am Sonntag stattfindende Duell zwischen Zillingtal und Zurndorf – der Leader gastiert beim Tabellen-Dritten.

„Bin überzeugt, dass wir Zurndorf schlagen“

Vor allem für die Heimelf gilt: Verlieren verboten. Denn sollte man gegen die starke Truppe aus Zurndorf eine Niederlage kassieren, kann man den Traum vom Aufstieg wahrscheinlich schon ad acta legen. Aktuell rangiert man sieben Punkte hinter Zurndorf, wobei man ein Spiel weniger bestritten hat. Also verspricht die Ausgangslage und das Duell an sich allerhöchste Spannung und Attraktivität, denn beide Teams stehen für offensiven Fußball und viele Tore.

Tore werden auch am Sonntag gefragt sein und dafür zeigen sich beide Teams, beziehungsweise auch deren Offizielle, gerüstet. „Wir wollen auch in Zillingtal Vollgas-Fußball zeigen und Tore erzielen. Unsere Mannschaft ist nicht dafür gemacht, auf ein Unentschieden zu spielen“, so Zurndorf-Sektionsleiter Josef Bartolich.

Auch auf Seiten der Zillingtaler herrscht Vorfreude auf den Showdown vor heimischer Kulisse: „Das ist das Spiel, das wir alle wollten. Wir müssen gewinnen, das ist uns klar - und wir werden auch so auftreten. Ich bin davon überzeugt, dass wir Zurndorf als erstes Team schlagen können“, so Zillingtal-Coach Dieter Komanovits selbstbewusst.