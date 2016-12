Der SC Zillingtal spielte eine starke Hinrunde. Neun Siege standen am Ende nur drei Niederlagen gegenüber. Die Elf von Trainer Dieter Komanovits überwintert auf dem dritten Platz. Mit nur drei Punkten Rückstand auf Rang zwei, der den Aufstieg bedeuten würde. Und den hat der Trainer auch im Visier: „Klar haben wir das als Ziel ausgesteckt. Wir wollen nicht nur vorne mitmischen, sondern am Ende auch auf einem Aufstiegsplatz stehen.“

Dem erfahrenen Coach ist aber auch bewusst, dass es eine ganz schwere Aufgabe wird: „Rust und Zurndorf waren im Frühjahr sehr solide, haben sich kaum Ausrutscher erlaubt.“ Wo die Zillingtaler ansetzen müssen, ist Komanovits auch klar.

Speziell in der Defensive ortet der Trainer gegenüber dem Spitzenduo Aufholbedarf: „Da waren wir einfach nicht so stabil wie die beiden Konkurrenten, haben deutlich mehr Gegentore bekommen. Nur drei Spiele haben wir zu Null gewonnen.“ Genau hier will der Verein in der Winterpause ansetzen. Abgänge sind keine geplant. Defensiv soll aber ein Spieler zum SCZ kommen. „Ein gestandener Abwehrspieler würde uns sicher guttun, aber nicht um jeden Preis“, so Komanovits.

„Die direkten Duelle sind die Big Points“

„Richtungsweisend für den Aufstiegskampf werden die direkten Duelle sein“, ist sich der Zemendorfer im Klaren. Da hat Zillingtal im Herbst beide Spiele verloren. „Logisch, dass wir uns im Frühjahr bei diesen Partien keine Ausrutscher erlauben dürfen. Wir haben aber beide Gegner zu Hause, das ist jedenfalls kein Nachteil.“

Mit der Vorbereitung auf das Ziel Aufstieg beginnt Zillingtal schon früh. Schon jetzt gibt es einmal wöchentlich eine Einheit in der Halle, die den Zusammenhalt fördern soll, nach Weihnachten dann ein Heimprogramm, bevor es Ende Jänner auf den Platz geht und die Mission Aufstieg in Angriff genommen wird.