„Nervös bin ich nicht, es ist mehr ein Kribbeln“, so bezeichnete Dieter Komanovits die Anspannung vor dem Spiel gegen Rust. Nach dem dramatischen 3:2 fiel dem Trainer dann aber doch ein Stein vom Herz: „Natürlich wollten wir auch die Ersten sein, die Rust schlagen. Aber wichtig war, dass wir vorne dran bleiben. Kampflos geben wir im Aufstiegskampf nicht klein bei. Für uns wäre bei einer Niederlage der Zug beinahe abgefahren gewesen. Dann wäre die Spannung bei den Spielern draußen gewesen. So haben wir noch ein Ziel vor Augen.“

Dass man jetzt ein ernsthafter Aufstiegskandidat ist, kann man in Zillingtal nicht mehr abstreiten, will man auch gar nicht. „Logisch wollen wir jetzt dran bleiben und alles versuchen, Rust oder Zurndorf noch zu überholen. Dazu müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen. Ausrutscher dürfen wir uns kaum leisten. Wenn es optimal läuft, dann könnte es auf ein Endspiel gegen Zurndorf hinauslaufen. Und das haben wir dann auch zu Hause“, so Komanovits, der mit seiner Elf heuer noch einiges vor hat.