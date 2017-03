SVW-Coach Toni Dwornikowitsch plagen derzeit personelle Sorgen. | Martin Ivansich

In Zagersdorf war die Freude groß, als man sich in der Winterpause mit dem erfahrenen Defensivmann Danijel Markic einigen konnte. Der 27-Jährige kickte mehrere Jahre in der BVZ Burgenlandliga und schraubt nun fußballerisch ein Stück zurück. Deshalb der Wechsel in die 2. Klasse Nord. Als Führungsspieler wurde Markic geholt. „Er soll unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung helfen“, so Sektionsleiter Bernhard Zarits.

Ausgerechnet im letzten Testspiel knickte Markic um und zog sich eine Knöchel-Blessur zu. „Ärgerlich, weil er nun möglicherweise den Auftakt in Mörbisch versäumt“, meint Zarits. Erst im Laufe der Woche soll sich entscheiden, ob ein Einsatz Sinn macht. Zarits: „Wichtig ist, dass die Verletzung nicht dramatisch ist. Wenn er nur das erste Spiel verpasst, dann ist es halb so wild.“

Ein ähnliches Problem hat der Nachbar Wulkaprodersdorf. Die Dwornikowitsch-Elf sicherte sich nach der verkorksten Hinrunde die Dienste von Ferdi Toprak. Der Plan: Der Stürmer soll für die nötigen Tore sorgen. Beim ersten Spiel in Neusiedl wird er dies voraussichtlich nicht tun können. Toprak hat muskuläre Probleme, musste zuletzt pausieren und ist für das erste Spiel unter Neo-Coach Toni Dwornikowitsch mehr als fraglich. „Für uns ist das nicht gerade optimal, weil Toprak ja geholt wurde, um vorne effizienter zu sein.“