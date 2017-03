Eine denkwürdiges – wenn auch nur Testpartie – Spiel ging am Samstagnachmittag im Georgistadion über die Bühne. Nach 90 Minuten hatten die Trainer, Funktionäre und Fans sagenhafte 13 Volltreffer beklatscht. Auch der Spielverlauf hatte es ordentlich in sich. Stegersbach führte zur Pause 5:3, Schurldorf drehte den Spieß im zweiten Durchgang um, ging dann aber doch noch als Verlierer vom Platz.

„Stegersbach ist ja nicht irgendwer und wir sind nur Sankt Georgen.“Christian Breyer, Sportchef des UFC Sankt Georgen, über den hochkarätigen Testgegner aus der BVZ Burgenlandliga

Mann des Tages war sicherlich Lukas „Mac Gyver“ Mössner, der fünf der sechs UFC-Treffer erzielte. In seiner Funktion als spielender Co-Trainer erfüllte er die Erwartungen von Cheftrainer Rolf Meixner voll und ganz. Das erste UFC-Tor resultierte übrigens aus einem Eigentor.

Ob die elf Mann, die zuletzt aufliefen, auch die sein werden, mit der Meixner in die Meisterschaft geht? Offensiv lief es nun endlich perfekt, die Abwehr offenbarte aber große Lücken. Einfach- oder Doppel-Sechs, diese beiden Varianten sollen in den kommenden zwei Wochen noch ausgearbeitet werden. Der wieselflinke Youngster Tobias Vlahovic kam ebenfalls von Beginn an (im Mittelfeld) zum Einsatz – sein großes Plus ist die Schnelligkeit. Er wäre sicherlich eine Option für den Saisonstart.

Sportchef Christian Breyer sprach von einem gelungenen Test. „Stegersbach ist ja nicht irgendwer und wir sind nur Sankt Georgen.“ Doch sieben Stück sollte man nicht zwingend einstecken müssen. „Da haben wir uns noch ungeschickt angestellt“, so Breyer.