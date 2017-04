Eigentlich war es seine erste Trainerstation. Michael Porics machte seine ersten Erfahrungen als Kampfmannschaft-Coach im Herbst 2015 beim FC Winden. Die Hinrunde verlief etwas glücklos, der FC-Vorstand einigte sich mit dem aufstrebenden, jungen Trainer auf eine Vertragsauflösung. Am Samstag kommt es zu einer Rückkehr. Nur – Porics ist längst Chefbetreuer seines Stammvereins ASV Siegendorf.

Auswärts läuft es im Frühjahr noch nicht – trotz ASV-Feldüberlegenheit und kombinationssicherem Auftreten verlor man in Pama 0:1 und zuletzt in Frauenkirchen 2:3. Porics will nun die Trendwende schaffen. Sein Kader ist groß und gut bestückt – das kommt ihm jetzt zugute, da mehrere Akteure angeschlagen sind. Stefan Prikoszovits hat sich verletzt, Christoph Varga musste am Samstag angeschlagen ausgetauscht werden.

Winden darf sich nach oben orientieren

Nach der Rückrunden-Auftaktniederlage in Tadten (1:2) feierten die Burschen von Trainer Manfred Riedmayer zwei wichtige Siege. Tabellenmäßig darf man sich nun nach oben orientieren, ein Ausrasten erlaubt der Coach aber sicher nicht. Der Punkteabstand zu den „gefährdeten Plätzen“ beträgt lediglich deren sechs – zu wenig, um die restlichen zehn Partien super-locker anzugehen. „Mir geht es immer noch um die Weiterentwicklung der Spiler“, betont Riedmayer.

Mit Tormann Roman Ostzojic, Verteidiger Peter Mriglot und Routinier Nick Steinwandtner verfügt er über ein Defensiv-Korsett, das in der Abwehr wenig zulässt. Vorne sind Sohnemann Marc Kobor und Mittelfeld-Ass Marco Baumholzer in guter Form. Dumm, dass sich Außenbahnspieler Philipp Kientzl die fünfte Gelbe Karte beim 2:1-Sieg in Deutsch Jahrndorf abholte. Er ist gegen Siegendorf gesperrt. Weiter gewartet wird auf einen Volltreffer von Rudolf Skrobak.