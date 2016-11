Die Apetloner hatten es vorgemacht. Obmann Josef Koppi schickte nach dem letzten Herbstspieltag (0:1 in Sankt Georgen) die Legionäre Ivan Lietava und David Hornak nach Hause. Seitens der Vereinsführung hatte man sich von den beiden Slowaken mehr erwartet. Nun haben auch andere Vereinsbosse reagiert. In Illmitz wurden die sportlichen Darbietungen von Langzeit-Gastarbeiter Juray Skripec immer dürftiger.

Skripec wechselt zum ASV Nickelsdorf

„Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sein letzter Auftritt in diesem Dress war“, ließ Trainer Franz Ziniel nach der 0:5-Klatsche in Gols schon zwischen den Zeilen erahnen, dass die Weichen auf Abschied gestellt waren. Der 36-Jährige war zweieinhalb Jahre in Illmitz, in der Hinrunde gelang ihm nur mehr ein mickriges Tor. „Er ist ein klasser Bursch“, lobt Ziniel seinen Ex-Schützling ehe er auch Kritik anbringt.

„Das Preis-Leistungsverhältnis hat nicht gestimmt. Zudem hat er sich in der Vorbereitung alles andere als voll bemüht.“ Der vakante Platz soll mit einem neuen Legionär besetzt werden. Aber nicht um jeden Preis. „Wir können auch mit den Eigenbauspielern auskommen“, so Ziniel weiter. Skripec hat bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden, er wechselt zum ASV Nickelsdorf.

Tadic und Popadic nicht mehr in Siegendorf

Aufgelöst wurde in Deutsch Jahrndorf der Kontrakt mit Dusan Krcho. Trainer Didi Bader war mit der Leistung des Slowaken nicht zufrieden. Er erzielte zwar sechs Tore, drei davon gelangen ihm aber in einer Partie. Breitenbrunn hat Lubomir Kordanic verabschiedet, in Siegendorf dürfen sich Goalgetter Nikola Tadic und Mittelfeldmotor Dejan Popadic auf Vereinssuche begeben.