Der UFC St. Georgen/Eisenstadt gab die Verpflichtung von Stürmer Lukas Mössner bekannt. Neo-Trainer Rolf Meixner will den 32-jährigen Ex-Profi, der zuletzt beim ASV Draßburg in der BVZ Burgenlandliga tätig war, aber nicht nur als Spieler ins UFC-System einbauen. Mössner soll auch als Trainer der U23 und als (spielender) Co-Trainer in der Kampfmannschaft tätig sein.

Im Zuge einer Aussendung hieß es: „Durch einen gemeinsamen BLV-Trainer-Kurs 2014 kennen sich Mössner und Meixner bereits. Beide verbindet die Liebe zur systematischen, unkonventionellen Arbeit mit lernfähigen und lernwilligen Spielern, das sich für den jungen Eigenbaukader beim UFC St. Georgen/Eisenstadt bestens eignet. Auch der Ehrgeiz, etwas Besonderes auf nahezu ausschließlich Eigenbauspieler in St. Georgen/Eisenstadt aufbauen zu wollen, eint die beiden.“

Mössner wurde vorerst leihweise bis Sommer 2017 aus Draßburg ausgeliehen.

