Das Tabellenschlusslicht steht schon etwas mehr als nur mit dem Rücken zur Wand. Die Tür zur 1. Klasse Nord, gleichbedeutend mit dem Abstieg, steht schon ziemlich weit offen.

Kracher steigt bei den Bären in Winden

Bereits am Donnerstag geht es um das nackte Überleben. Im Heimspiel gegen Trausdorf muss voll angeschrieben werden. Ein schwieriges Unterfangen, aber nicht unmöglich. Dumm, dass der Trausdorf-Express wieder ins Rollen gekommen ist. Der dortige Neo-Trainer Christian Rotpuller ist etwas zum Experimentieren gezwungen. Mittelfeldmotor Goran Batar wird voraussichtlich ebenso fehlen wie Abwehrspieler Ernest Palkovich. Auf dessen Position hatte aber Danjiel Markijc zuletzt eine sehr gute Leistung abgeliefert.

Der nächste Kracher geht am Freitag, 19.30 Uhr, in Winden über die Bühne. Drei Spiele in Serie zu gewinnen, das hat es bei den Bären-Kickern schon lange nicht mehr gegeben. Ziemlich neu ist dieses Gefühl auch für Trainer Harald Toth. „Stimmt, das muss lange her sein“, grinste er nach dem 2:0-Erfolg in Deutsch Jahrndorf. Er möchte an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und weiter überraschen.

Gegner Leithaprodersdorf hingegen darf noch mit einem Platz an der Sonne spekulieren. Dieser geht sich zwar nicht sofort aus, könnte aber bis zum letzten Spieltag durchaus möglich sein. Jahrndorf schwächelt, Frauenkirchen ist außer Form und der UFC Pama genießt einmal die Momentaufnahme mit Platz eins. An einen Aufstieg denkt dort keiner.